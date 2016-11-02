В Лиссабоне перед матчем Лиги чемпионов подрались фанаты "Бенфики" и "Динамо", опубликовано видео

Во вторник, 1 ноября, в Португалии перед игрой Лиги чемпионов между местной "Бенфикой" и киевским "Динамо" не обошлось без инцидента с участием болельщиков двух команд.

Об этом идет речь в сообщении ТСН.

Отмечается, что драка произошла перед ареной "Бенфики" "Эстадиу да Луж" и продолжалась несколько минут, пока на место событий не приехала полиция и не начала разборонять фанатов.

Напомним, 1 ноября в Португалии в рамках группового этапа Лиги чемпионов состоялся матч между местной "Бенфикой" и киевским "Динамо". Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Видео: ТСН.