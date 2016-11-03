"Бетис" решил расстаться с украинским нападающим — СМИ

Нападающий "Бетиса" и сборной Украины Роман Зозуля вскоре может подыскивать себе новый клуб.

Испанцы собираются продать украинского нападающего, пишет "Новое время" со ссылкой на El Gol Digital.

Отмечается, что андалусийский клуб намерен избавиться от ненужных исполнителей и тем самым высвободить часть средств, которые идут на зарплаты игрокам.

В рамках чистки состава в зимнее трансферное окно, которое будет открыто в течение января 2017 года, покинуть команду могут сразу семеро исполнителей. Помимо Зозули, это также Ману Эррера, Матиас Науэль, Фабиан, Райан Донк, Бруно и Дани Себальос.

В текущем сезоне украинский нападающий провел за "Бетис" три матча. Если сложить все игровое время, форвард не провел ни одного поединка целиком — 70 минут.

Напомним, что экс-игрок "Днепра" достался "Бетису" бесплатно, так как являлся свободным агентом.