Драка с файерами и бутылками. В Одессе украинские фанаты атаковали ультрас "Фейеноорда"

В четверг, 3 ноября, в Одессе, в преддверии матча Лиги Европы УЕФА "Заря" — "Фейеноорд", произошла драка между фанатами.

Как сообщает SportArena, фан-группа "Фейеноорда", которая прибыла в Украину вместе с командой, как и планировала изначально, выдвинулась на стадион "Черноморец" своим маршем одной из центральных улиц Одессы.

Однако из проулков выбежали фанаты "Черноморца" и устроили потасовку с западноевропейскими гостями. Во время стычки в ход шли файера и бутылки. Ближе к арене столкновения продолжались с использованием камней и даже стульев из близлежащих офисов.

Полиция вмешалась в ситуацию и стабилизировала обстановку. Дальше до стадиона фанаты "Фейеноорда" пошли в оцеплении правоохранителей во избежание возобновления противостояния.

Напомним, 15 сентября, в центре Одессы украинские фанаты с файерами атаковали турецких болельщиков, которые отдыхали в одном из кафе.

Фото: sportarena.com.