Драка с файерами и бутылками. В Одессе украинские фанаты атаковали ультрас "Фейеноорда"

Фан-группа "Фейеноорда", которая прибыла в Украину вместе с командой, как и планировала изначально, выдвинулась на стадион "Черноморец".
В четверг, 3 ноября, в Одессе, в преддверии матча Лиги Европы УЕФА "Заря" — "Фейеноорд", произошла драка между фанатами.
Как сообщает SportArena, фан-группа "Фейеноорда", которая прибыла в Украину вместе с командой, как и планировала изначально, выдвинулась на стадион "Черноморец" своим маршем одной из центральных улиц Одессы.
Однако из проулков выбежали фанаты "Черноморца" и устроили потасовку с западноевропейскими гостями. Во время стычки в ход шли файера и бутылки. Ближе к арене столкновения продолжались с использованием камней и даже стульев из близлежащих офисов.
Полиция вмешалась в ситуацию и стабилизировала обстановку. Дальше до стадиона фанаты "Фейеноорда" пошли в оцеплении правоохранителей во избежание возобновления противостояния.
Напомним, 15 сентября, в центре Одессы украинские фанаты с файерами атаковали турецких болельщиков, которые отдыхали в одном из кафе.
Фото: sportarena.com.