"Селтик" заинтересовался 18-летним динамовцем Цыганковым

На матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в Лиссабоне, где "Бенфика" принимала киевское "Динамо", скауты шотландского "Селтика" внимательно следили за игрой 18-летнего вингера киевлян Виктора Цыганкова и 25-летнего хавбека Сергея Сидорчука.

Об этом со ссылкой на издание Daily Rekord сообщает Футбол24.

Клуб из Глазго может сделать предложение киевлянам по переходу игроков уже в зимнее трансферное окно. По данным портала Transfermrkt, стоимость Сидорчука оценивается в 4,5 млн евро, а Цыганкова — в 700 тысяч.

Ранее была информация, что скауты "Селтика" следили только за Сидорчуком.

Напомним, месяцем ранее прошла информация, что 27-летний форвард "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко может перейти в "Манчестер Юнайтед".

фото: fcdynamo.kiev.ua