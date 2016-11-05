Премьер-лига: "Олимпик" добыл волевую выездную победу над "Зиркой", видео голов

В субботу, 5 ноября, в Кропивницком завершился матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Преьмр-лиги, в котором "Зирка" принимала на своем поле донецкий "Олимпик" и проиграла со счетом 1:2.

Судьба противостояния была решена в концовке матча, пишет УНИАН.

Хозяева уверенно провели первый тайм, достаточно много атаковали и, в конце концов, воплотили свое преимущество в гол. На 45-й минуте после ввода аута последовала скидка, Тимур Парцвания головой неудачно выбил мяч и Артем Фаворов ударом с лёта расстрелял ворота соперника — 1:0.

Впрочем, "Олимпик" не растерялся и во втором тайме перехватил инициативу. Дончане, которые находятся выше в турнирной таблице, долгое время безрезультатно атаковали ворота соперника, а затем, в течение 4-х минут отличились дважды. На 77-й минуте, после игры рукой Ковалева вблизи своей штрафной площади арбитр назначил для "Олимпика" перспективный штрафной. Драченко "прошил" "стенку", Паст в падении отбил мяч перед собой и Кирилл Петров первым успел на мяч и точно пробил под перекладину — 1:1.

Решающий момент матча произошел на 81-й минуте, когда Антон Поступаленко хлестко и мяч, ударившись о руки Паста, залетел в сетку. Грубую ошибку допустил голкипер хозяев поля — 1:2.

"Зирка" — "Олимпик" 1:2

Голы: Фаворов, 45 – Петров, 77, Поступаленко, 81

"Зирка": Паст — Баенко, Ковалев (Полегенько, 88), Кучеренко, Калинин (Попов, 66) — Фернандес – Щедрый (Загальский, 83), Фаворов, Ситало, Бацула — Мойя

"Олимпик": Махарадзе – Парцвания (Барановский, 90), Гришко, Петров, Федорив — Доронин, Гошкодеря — Гринь, Поступаленко, Танчик (Иллой-Айет, 73) – Лысенко (Драченко, 65)

Предупреждения: Ситало, Баенко, Щедрый, Калинин, Мойя, Ковалев – Доронин, Поступаленко, Федорив

Таким образом, "Олимпик" набрал 23 очка и вышел на 4-е место в текущей турнирной таблице, обойдя "Александрию" (21). У "Звезды" осталось 11 очков, команда по-прежнему занимает 9-е место.

Напомним, 29 октября, в Сумах матч 13-го тура украинской Премьер-лиги между донецким "Олимпиком" и луцкой "Волынью" завершился со счетом 2:1.

Видео: Каналы Футбол 1/ Футбол 2.