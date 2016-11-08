"Мы обос**лись. Хочу извиниться перед всеми". ТОП-20 самых резонансных фраз Романа Зозули

26-летний экс-форвард киевского "Динамо" и "Днепра", лидер атак национальной сборной Украины и нападающий испанского "Реал Бетис" Роман Зозуля не стесняется высказывать свое мнение о других футболистах, журналистах, игре сборной и даже о культуре.

Подборку из 20 наиболее громких и резонансных фраз Романа Зозули сделало интернет-издание Tribuna.com.

Называл вещи своими именами

Давал громкие обещания

Выступал против натурализации

Критиковал руководство клуба

Но оставался преданным самому клубу

Предлагал радикально решить проблему судей

Рассказывал о тяжелых условиях на фронте

И в тылу

Обижался на коллег

Но и благодарил

Возмущался работе некоторых волонтеров

Жестко отвечал Леоненко

И Мармазову

И Срне

И Черданцеву

Предупреждал власть

И призывал всех идти на выборы

И не ходить на концерты российских звезд

Напомним, Зозуля был возмущен концертом Тимати в Одессе: как можно ходить на артиста, чей язык глубоко в (|)... Пу