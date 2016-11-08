"Мы обос**лись. Хочу извиниться перед всеми". ТОП-20 самых резонансных фраз Романа Зозули

Футболист призывал всех идти на выборы и не ходить на концерты российских звезд.
26-летний экс-форвард киевского "Динамо" и "Днепра", лидер атак национальной сборной Украины и нападающий испанского "Реал Бетис" Роман Зозуля не стесняется высказывать свое мнение о других футболистах, журналистах, игре сборной и даже о культуре.
Подборку из 20 наиболее громких и резонансных фраз Романа Зозули сделало интернет-издание Tribuna.com.
Называл вещи своими именами
Давал громкие обещания
Выступал против натурализации
Критиковал руководство клуба
Но оставался преданным самому клубу
Предлагал радикально решить проблему судей
Рассказывал о тяжелых условиях на фронте
И в тылу
Обижался на коллег
Но и благодарил
Возмущался работе некоторых волонтеров
Жестко отвечал Леоненко
И Мармазову
И Срне
И Черданцеву
Предупреждал власть
И призывал всех идти на выборы
И не ходить на концерты российских звезд
Напомним, Зозуля был возмущен концертом Тимати в Одессе: как можно ходить на артиста, чей язык глубоко в (|)... Пу