От боя с Усиком отказался уже третий боксер

Уже третий боксер отказался от боя с чемпионом WBO в первом тяжелом весе Александром Усиком.

Боснийский боксер Дамир Бельо на личной странице в Facebook написал, что не может проводить поединок, потому что он находится в не очень хорошей физической форме, сообщает ТСН.

Бой должен был состояться 17 декабря в Лос-Анджелесе в андеркарте поединка Бернард Хопкинс — Джо Смит-младший.

"Пять дней назад я узнал, что у меня есть месяц и 20 дней. Я не тренировался месяц и нахожусь не в форме. У меня нет времени подготовиться и набрать физическую форму к бою за чемпионский пояс. WBO не заслуживает, чтобы я подошел к бою за титул чемпиона мира неподготовленным. Представьте, 4–5 раунд — и я едва могу дышать. Это убьет меня. Мне дали шанс, и большие деньги стоят на кону, но я говорю нет. В таком состоянии я не должен драться за мировой титул по одной из самых престижных версий", — написал Бельо.

Ранее от встречи с Усиком уже отказались два боксера — Матеуш Мастернак и Кшиштоф Влодарчик.

Напомним, 18 сентября в польском Гданьске Александр Усик единогласным решением судей одержал победу над поляком Кшиштофом Гловацки, завоевав титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе.