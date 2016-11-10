Не хочет быть обузой. Шовковский подумает, продлевать ли контракт с "Динамо"

41-летний вратарь киевского "Динамо" и экс-голкипер национальной сборной Украины Александр Шовковский признался, что устал от футбола и не хочет продлевать контракт.

Об этом он рассказал в эфире шоу "Санден" на радио "Аристократы".

— У тебя осталось меньше двух месяцев контракта.

— Я бы сказал, что ещё меньше — месяц. Сезон заканчивается 12 декабря.

— Ты хочешь продлевать?

— Нет.

— Почему?

— А если я скажу, что устал? Мне в январе исполнится 42. На самом деле для игрока это очень много. Я не готов вкладывать столько сил для того, чтобы доказать; из кожи вон лезть, чтобы конкурировать с молодыми. Я уже не могу. Просто не хочу быть обузой для ФК "Динамо".

— А если тебе предложат, ты откажешься?

— Если так, я семь раз отмерю, чтобы один раз отрезать.

— У тебя есть лицензия тренера. Ты уже тренируешь?

— Нет. Я пока ещё играю. Я не хочу говорить о будущем.

— Ты разместил в Facebook статью Тони Роббинса, который известен как личный тренер, и написал: "Всегда побеждает тот, кто лучше подготовлен. В первую очередь нужно подготовить свое сознание". Ты подготовил свое сознание к уходу из большого спорта?

— Решение было достаточно тяжелым, но я принял это, и мне стало намного легче, спокойнее.

— Что дальше будет делать Саша Шовковский?

— Что же из этого следует? Следует жить.

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