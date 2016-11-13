Вечер бокса в Броварах: опубликованы самые яркие фото побед Малиновского и Беринчика

В субботу, 13 ноября, в Броварах в рамках боксерского турнира K2 Promotions Ukraine чемпион Европы по версии WBO в полулегком весе Олег Малиновский (19-0, 5 КО) успешно защитил титул в поединке с опытным испанским боксером Эусебио Осэхо (28-19-3, 8 КО).

Об этом "Главреду" сообщили в K2 Promotions Ukraine.

Счет судейских записок по истечении 10 раундов: 96-93, 97-92, 98-91. Отметим, что соперник Малиновского побывал в нокдауне в первом раунде.

"Мы сделали все, как и планировали. Возможно что-то не получилось, но все равно это дало свой результат и мы выиграли поединок. Я всегда настраиваюсь на полную дистанцию бой, ведь на обладаю таким сильным нокаутирующим ударом. Действительно, удалось попасть в конце первого раунда и отправить соперника на настил ринга. Это был первый раунд и у него еще было много сил, поэтому бой закончить досрочно не удалось. Возможно, если бы это случилось в более поздних раундах, там уже может быть и удалось добить", — отметил Малиновский после боя.

Пятую победу на профи-ринге одержал серебряный призер ОИ в Лондоне Денис Беринчик (5-0, 3 КО). Денис победил Хуана Окуру (11-8-1, 4 КО) единогласным решением судей: 77-75, 80-72, 78-74. В этот раз украинец снова порадовал болельщиком эффектным выходом, выехав к рингу на мотоцикле.

"По пятибальной системе я бы поставил себе три с плюсом, с натяжкой. Не доволен собой, чуть-чуть сорвался, в четвертом раунде начал более агрессивно проводить бой и уже и устал, если честно. Варьировал события. Это ринг и там уже захлестывает адреналин, мало что слышишь из своего угла, хочется быть наедине с соперником и просто отдаться драке", — прокомментировал Беринчик свой поединок.

В андеркарде вечера бокса суперлегковес из Черкасс Мишико Беселия (14-0-0, 10 КО) нокаутировал ирландца Майкла Келли (9-8-1, 3 КО) в первом раунде. Арам Фаниян (8-0-0, 1 КО) одержал победу над Джамшидом Рихсиевым (5-3-0, 3КО) единогласным решением судей. Андрей Великовский (8-1-0, 3 КО) также выиграл у Михаила Капленко (1-1-0) по очкам.

Фото Ольги Иващенко.