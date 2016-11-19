"Манчестер Юнайтед" аннулировал билеты россиян, планировавших попасть на матч ЛЕ с "Зарей"

На матч против луганской "Зари" в рамках группового раунда Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" аннулировал билеты на матч всем болельщикам, имеющим российское гражданство.

Об этом сообщает Eurosport.

Отмечается, что все российские болельщики клуба, планировавшие поездку в Одессу 8 декабря и купившие билеты на матч, получили смс-сообщения, что их билеты аннулированы, говорится в сообщении.

Также отмечается, что решение не выдавать билеты на игру приняли "власти принимающей страны из-за текущей политической ситуации" и из-за возможных проблем, связанных с безопасностью российских болельщиков.

В сообщении сказано, что потраченные на приобретение билетов средства будут компенсированы в течение пяти дней.

Напомним, 29 сентября, в Англии состоялся матч Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и луганской "Зарей". Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Жозе Моуриньо.