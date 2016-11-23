Лига чемпионов: град голов в Дортмунде, поражение "Динамо" и провал ЦСКА

23 ноября 2016, 08:17

"Монако", "Байер", "Реал", "Лестер" и "Ювентус" гарантировали себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Боруссия" празднует очередной гол

Во вторник, 22 ноября, поздно вечером состоялась первая половина матчей пятого группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в одном из которых был зафиксирован хоккейный счет. Град голов увидели зрители матча в Дортмунде, где местная "Боруссия" победила варшавскую "Легию" — 8:4.

До этого рекорд результативности в Лиге чемпионов — 11 забитых мячей — принадлежал поединку 2003 года "Монако" — "Депортиво" — 8:3, сообщает Укринформ.

За тур до окончания группового этапа уже 10 клубов досрочно получили путевки в стадию плей-офф.

К "Арсеналу", "Атлетико", "Баварии", "Пари Сен-Жермен" и дортмундской "Боруссии", которые первыми гарантировали участие в 1/8 финала, присоединились "Монако", "Байер", "Реал", "Лестер" и "Ювентус".

Потеряли шансы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов ЦСКА, "Тоттенхэм", "Спортинг", "Лудогорец", "Базель", ПСВ "Эйндховен", "Ростов", "Брюгге", "Динамо" (Загреб) и "Легия".

Результаты матчей Лиги чемпионов, состоявшихся во вторник.

Группа Е:

"Монако" (Франция) — "Тоттенхэм" (Англия) — 2:1

голы: Джибриль Сидибе (48-я минута), Тома Лемар (53) — Кейн (52, с пенальти)

ЦСКА (Россия) — "Байер" (Германия) — 1:1

голы: Бибрас Натхо (76, с пенальти) — Кевин Фолланд (16).

Турнирное положение: "Монако" — 11 очков, "Байер" — 7, "Тоттенхэм" — 4, ЦСКА — 3.

 

Группа F:

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) — "Легия" (Польша) — 8:4

голы: Синдзи Кагава (17, 18), Нури Шахин (20), Усман Дембеле (29), Марко Ройс (32, 52, 90+2), Феликс Пасслак (81) — Александар Прийович (10, 24), Михал Кухарчик (57), Неманья Николич (83)

"Легия" удачно огрызнулась

"Спортинг" (Португалия) — "Реал" (Испания) — 1:2

голы: Адриен Силва (80, с пенальти) — Рафаэль Варан (29), Карим Бензема (87).

Турнирное положение: "Боруссия" — 13 очков, "Реал" — 11, "Спортинг" — 3, "Легия" — 1.

 

Группа G:

"Лестер" (Англия) — "Брюгге" (Бельгия) — 2:1

голы: Синдзи Оказаки (5), Рияд Махреза (30, с пенальти) — Хосе Искьердо (52);

"Копенгаген" (Дания) — "Порту" (Португалия) — 0:0.

Турнирное положение: "Лестер" — 13 очков, "Порту" — 8, "Копенгаген" — 6, "Брюгге" — 0.

 

Группа Н:

"Севилья" (Испания) — "Ювентус" (Италия) — 1:3

голы: Николас Пареха (9) — Клаудио Маркизио (45+2, с пенальти), Бонуччи (84), Марио Манджукич (90+4).

"Динамо" (Загреб, Хорватия) — "Лион" (Франция) — 0:1

гол: Александр Ляказетт (72).

Турнирное положение: "Ювентус" — 11 очков, "Севилья" — 10, "Лион" — 7, "Динамо" — 0.

Напомним, киевское "Динамо" свой пятый поединок в групповом турнире Лиги чемпионов проведет в среду, 23 ноября, в итальянском Неаполе, где "бело-синие" встретятся с местным "Наполи". В другом матче квартета В турецкий "Бешикташ" в Стамбуле сыграет с португальской "Бенфикой".

Турнирное положение: "Бенфика" — 7 очков, "Наполи" — 7, "Бешикташ" — 6, "Динамо" — 1.

Расписание остальных поединков среды.

Группа А: "Арсенал" (Англия) — "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Лудогорец" (Болгария) — "Базель" (Швейцария).

Турнирное положение: "Арсенал" — 10 очков, "Пари Сен-Жермен" — 10, "Базель" — 1, "Лудогорец" — 1.

Группа C: "Селтик" (Шотландия) — "Барселона" (Испания), "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) — "Манчестер Сити" (Англия).

Турнирное положение: "Барселона" — 9 очков, "Манчестер Сити" — 7, "Боруссия" — 4, "Селтик" — 2.

Группа D: "Ростов" (Россия) — "Бавария" (Германия), "Атлетико" (Испания) — ПСВ "Эйндховен" (Голландия).

Турнирное положение: "Атлетико" — 12, "Бавария" — 9, "Ростов" — 1, ПСВ "Эйндховен" — 1. 

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