Лига чемпионов: букмекеры назвали фаворита битвы "Наполи" — "Динамо"

В сегодняшнем выездном матче Лиги чемпионов против итальянского "Наполи" киевское "Динамо" является аутсайдером.

Об этом свидетельствуют котировки в различных букмекерских конторах мира, сообщает УНИАН.

На победу чемпионов Украины можно поставить с коэффициентами до 8,50, в то время как шансы на выигрыш "Наполи" оцениваются до 1,46.

На ничью в этой игре принимаются ставки с коэффициентами до 5,00.

Отметим, что на данный момент "Динамо" занимает последнее место в своей группе, набрав одно очко в четырех матчах. Для того, чтобы продолжить выступления в еврокубках, команде Сергея Реброва сегодня нужно обязательно побеждать соперника.

Напомним, первая игра "Динамо" и "Наполи" завершилась со счетом 2:1 в пользу соперника киевлян.