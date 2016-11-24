Лига Европы: "Заря" проиграла "Фенербахче" и осталась на последнем месте в группе, видео голов

В Турции состоялся матч 5-го тура Лиги Европы в котором местный "Фенербахче" принимал луганскую "Зарю". Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, тем самым лишив шансов луганчан на продолжение борьбы в весенней части турнира.

Луганчане сумели противостоять сопернику на равных в первом тайме, но пропустили два гола после перерыва, пишет УНИАН.

Ключевой эпизод в игре произошел на 59-й минуте, когда гол забил Мирослав Стох. Игроку турецкой команды удался мощнейший выстрел метров с 30-ти под дальнюю штангу — вратарь "Зари" Никита Шевченко сумел коснуться мяча, но и только.

А на 67-й минуте счет удвоил Симон Кьер. Потук навесил со штрафного справа, и Кьер в прыжке головой вколотил мяч в ближнюю девятку.

"Фенербахче" — "Заря" 2:0

Голы: Стох, 59, Кьяер, 67

"Фенербахче": Демирел — Озбайраклы, Шкртел, Кьяер, Калдирим — Соуза, Потук, Топал – Эменике (Стох, 46), Соу (Учан, 86), Шен (Нойштедтер, 73)

"Заря": Шевченко – Каменюка (Опанасенко, 35), Сиваков, Форстер, Соболь — Гречишкин, Чайковский — Караваев, Харатин, Петряк (Бонавентуре, 57) – Кулач (Паулиньо, 68)

Предупреждения: Бонавентуре, Соболь

Удаление: Соболь, 90+2

Таким образом, "Заря" потерпела третье поражение в турнире (при двух ничьих) и с 2 очками досрочно заняла последнее место в Группе А. Команда лиилась всех шансов на продолжение борьбы в еврокубках весной.

Последний матч турнира "Заря" проведет 8 декабря в Одессе — против английского "Манчестер Юнайтед".

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