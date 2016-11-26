Сегодня украинский чемпион Ломаченко поборется за титул чемпиона

Сегодня, 26 ноября, на арене Cosmopolitan of Las Vegas (Лас-Вегас, США) состоится поединок за титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) между украинским боксером Василием Ломаченко и ямайским спортсменом Николасом Уолтерсом.

Трансляцию боя будет вести телеканал "Интер" в 5:00 27 ноября, сообщает Sportarena.

Разговоры о поединке Ломаченко с Уолтерсом начались еще в конце 2014-го, когда оба владели поясами в полулегком весе. Позже ямайский боксер лишился пояса WBA на взвешивании, когда не смог вложиться в лимит перед боем с Мигелем Марриагой. Это подтолкнуло его к переходу в более тяжелую весовую категорию.

Бойцы вновь были близки к подписанию контракта летом, но финансовые запросы Уолтерса не дали сторонам договориться.

Спустя полгода Николас довольствуется гонораром в 300 тысяч долларов, в то время как его соперник получит 1 миллион долларов.

Изначально наиболее предпочтительным вариантом Ломаченко на конец года был Орландо Салидо, с которым аккерманец хочет поквитаться за единственное поражение в карьере. Но у мексиканца также были слишком требовательны к деньгам. Так что, учитывая обстановку в дивизионе, вариант с Уолтерсом являлся самым лучшим.

Напомним, Василий Ломаченко завоевал титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе в июне, нокаутировав пуэрториканца Романа Мартинеса.

фото: boxingscene.com