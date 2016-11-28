Менеджер рассказал, когда Ломаченко может провести следующий бой

Глава промоутерской компании Top Rank сказал, что хочет организовать для украинца минимум три противостояния, утверждает Климас.
Украинский боксер, чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко может провести следующий бой в марте или апреле 2017 года.
Об этом в комментарии BoxingScene рассказал менеджер спортсмена Эгис Климас, пишет УНИАН.
В то же время он уточнил, что в следующем году наш соотечественник, возможно, проведет несколько поединков.
"Боб Арум (глава промоутерской компании Top Rank — ред.) сказал мне, что в следующем году хочет организовать для Василия минимум три боя, а может и четыре", — отметил собеседник журналистов.
По его словам, все будет зависеть от имен соперников украинца. "Мы планируем первый бой на конец марта или апрель", — добавил менеджер.
"Арум считает, что Ломаченко мог бы встретиться на ринге с Орландо Салидо, который нанес ему единственное поражение в профессиональной карьере, а также с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо", — говорится в статье.
Ранее в американском Лас-Вегасе прошел поединок между Василием Ломаченко и ямайским спортсменом Николасом Уолтерсом за титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг), украинец завоевал победу техническим нокаутом.