Менеджер рассказал, когда Ломаченко может провести следующий бой

Украинский боксер, чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко может провести следующий бой в марте или апреле 2017 года.

Об этом в комментарии BoxingScene рассказал менеджер спортсмена Эгис Климас, пишет УНИАН.

В то же время он уточнил, что в следующем году наш соотечественник, возможно, проведет несколько поединков.

"Боб Арум (глава промоутерской компании Top Rank — ред.) сказал мне, что в следующем году хочет организовать для Василия минимум три боя, а может и четыре", — отметил собеседник журналистов.

По его словам, все будет зависеть от имен соперников украинца. "Мы планируем первый бой на конец марта или апрель", — добавил менеджер.

"Арум считает, что Ломаченко мог бы встретиться на ринге с Орландо Салидо, который нанес ему единственное поражение в профессиональной карьере, а также с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо", — говорится в статье.

Ранее в американском Лас-Вегасе прошел поединок между Василием Ломаченко и ямайским спортсменом Николасом Уолтерсом за титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг), украинец завоевал победу техническим нокаутом.