Россиянин проиграл матч за звание чемпиона мира по шахматам

В американском Нью-Йорке Сергей Карякин (уроженец Симферополя, в 2009-м году принял гражданство РФ) проиграл поединок за звание чемпиона мира по шахматам норвежцу Магнусу Карлсену.

Об этом пишет ZN.UA.

Издание уточнило, что противостояние длилось почти три недели, а первые 12 партий с классическим контролем закончились вничью 6:6.

"В итоге шахматисты продолжили матч на тай-брейке и провели четыре партии в быстрые шахматы с контролем по 25 минут", — отметили журналисты.

В них победу со счетом 3:1 одержал Карлсен, который в последней партии играл черными и сумел разобраться с соперником за 50 ходов. Призовой фонд матча составил 1,1 млн долларов без учета выплат спонсоров, а победитель получит 60% этой суммы.

"Карлсен сохранил титул чемпиона мира уже во второй раз. В 2013-м году норвежец отобрал это звание у Вишванатана Ананда, а год спустя снова сумел одолеть его", — говорится в статье.

Напомним, в начале июня в Румынии на курорте Мамая завершился чемпионат Европы по шахматам среди женщин, его выиграла украинка Анна Ушенина. Позже нашу соотечественницу поздравил президент Петр Порошенко.