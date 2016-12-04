Премьер-лига. Матч "Олимпик" — "Карпаты" в Сумах отменили из-за промерзшего поля

Встреча 17-го тура Премьер-лиги между "Олимпиком" и "Карпатами" не состоится. Причина — негодность состояния газона на стадионе "Юбилейный" в Сумах из-за сложных погодных условий.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте УПЛ.

За час до того, как игра в Сумах должна была состояться, главный арбитр матча Дмитрий Кутаков принял решение об отмене матча.

"Арбитр пришел к выводу, что поле не готово к игре и является травмоопасным. На стадионе не был включен подогрев, поэтому поле промерзло и было покрыто льдом. Считаю решение об отмене правильным", — заявил директор матча "Олимпик" — "Карпаты" Сергей Шебек, пишет football.ua.

"Мы созванивались с руководством стадиона и меня держали в курсе, какие меры принимаются. Если бы был включен подогрев, то никаких проблем не было бы. Кто виноват в том, что его не запустили, пусть уже сами разбираются".

"В официальном протоколе написано, что поле представляет опасность для получения травм, и три четверти газона покрыто льдом", — резюмировал он.

Напомним, на этой неделе было отменено два кубковых матча: "Нефтяник" — "Динамо" и "Полтава" — "Шахтер". Причины те же — газон оказался травмоопасен для футболистов.

Фото: facebook.com/fckarpaty.