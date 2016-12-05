В США застрелили непобедимого боксера Эда Брауна

Эд Браун получил многочисленные огнестрельные ранения в т.ч. в голову, девушку ранило в ногу.
В Чикаго неизвестные застрелили непобедимого 25-летнего американского боксера в полусреднем весе Эда Брауна.
Как сообщили в местной полиции, Злоумышленники расстреляли припаркованный автомобиль, в котором боксер сидел со своей девушкой, сообщает Вoxingnews.com.ua.
По информации полиции, к машине спортсмена приблизилось другое авто, из которого преступники открыли стрельбу. Боксер получил многочисленные огнестрельные ранения, в т.ч. в голову, девушка же была ранена в ногу,
Боксера госпитализировали в коме, и врачам не удалось спасти его жизнь.
Напомним, в США умер легендарный американский боксер "Ястреб".