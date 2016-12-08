Лига Европы. "Заря" проиграла "Манчестер Юнайтед", видео голов

В четверг, 8 декабря, в Одессе матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" — английский "Манчестер Юнайтед" (МЮ, группа А) завершился со счетом 0:2.

Игра прошла на стадионе "Черноморец".

Луганчане до противостояния не имели шансов подняться выше четвертого места в своей группе и после поражения завершают участие в турнире.

В начале матча англичане взяли мяч под свой контроль, однако первыми опасный момент создали игроки украинской команды.

На девятой минуте Харатин пробил метров с 20-ти, мяч отскочил от земли и вратарь едва его достал. В конце первой половины игры гости несколько раз пробивали по воротам хозяев, но открыть счет им так и не удалось.

Между тем уже на первых минутах второго тайма "Манчестер Юнайтед" вырвался вперед: Мхитарян отобрал мяч в центре поля у Караваева, обыграл защитника на линии штрафной площадки, вышел один на один с вратарем и пробил мимо него в угол.

На 73-й минуте "Заря" могла сравнять счет, после стандарта Сиваков головой переправил мяч в дальний угол ворот соперника, но вратарь спас МЮ. Уже в конце игры Ибрагимович пробил в дальний нижний угол ворот, сделав счет 0:2 в пользу англичан.

"Заря" — "Манчестер Юнайтед" 0:2

Голы: Мхитарян, 48, Ибрагимович, 88;

"Заря": Левченко — Опанасенко, Сиваков, Форстер, Сухоцкий — Харатин (Гречишкин, 57), Чайковский — Караваев, Любенович (Липартия, 72), Петряк — Безбородько (Бонавентуре, 54);

"Манчестер Юнайтед": Ромеро — Янг, Байлли, Рохо, Блинд — Эррера, Погба — Мата (Лингард, 65), Руни (Феллаини, 70), Мхитарян (Фосу-Менса, 85) — Ибрагимович;

Предупреждения: Эррера, Байлли.

Обзор матча и видео голов

Ранее в Португалии завершился матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы между местной "Брагой" и донецким "Шахтером" (группа H). "Горняки" победили, забив сопернику четыре гола, при этом пропустили два.

Видео: SPORT - LIFE (обзоры спортивных игр)