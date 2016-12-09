Главный тренер "Зари" об игре с "Манчестер Юнайтед": выглядели достойно

Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб заявил, что в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы против английского "Манчестер Юнайтед" (МЮ) его подопечные выглядели достойно.

Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции, говорится на сайте украинского клуба.

В то же время специалист поздравил соперников с победой и выходом в плей-офф турнира.

"К сожалению, мы закончили европейские игры. Что касается игры, то я благодарен своим ребятам, несмотря на то, что мы проиграли 0:2. Сами понимаете, с кем играли", — отметил наставник.

Напомним, "Заря" и "Манчестер Юнайтед" сразились 8 декабря в Одессе на стадионе "Черноморец". Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео голов, можно здесь.

Фото: zarya-lugansk.com