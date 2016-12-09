WADA обвинило более тысячи российских спортсменов в причастности к допингу

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщила, что более тысячи российских спортсменов оказались причастны к манипуляциям с допингом.

Об этом рассказал глава комиссии Ричард Макларен на презентации в Лондоне второй части доклада, сообщает "Дождь".

Речь идет о периоде с 2011 по 2015 годы. По данным WADA, среди спортсменов, причастных к допингу, оказались атлеты, выступающие в летних и зимних видах спорта, а также в паралимпийском спорте. Большинство спортсменов — более 80% — представляли летние виды спорта.

Независимая комиссия узнала, что допинг принимали 12 российских спортсменов, которые получили медали на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Четверо из них — золотые медалисты.

Напомним, первая часть доклада главы Макларена был опубликована в июле. В докладе говорилось, что российские власти содействовали махинациям с допинг-пробами российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. По данным WADA, в схеме участвовали сотрудники ФСБ и министерства спорта.

После публикации первой части доклада международные федерации отстранили от участия в Олимпиаде сборные России по легкой и тяжелой атлетике, а также паралимпийцев от Паралимпиады. Упомянутых в докладе чиновников Минспорта отправили в отставку.

До этого WADA представляло доклад о допинге в российском спорте в ноябре 2015 года. Тогда сборную России по легкой атлетике отстранили от участия в международных соревнованиях.

Накануне глава Международного олимпийского комитета Ричард Бах предложил пожизненно дисквалифицировать принимавших запрещенные вещества российских спортсменов, если будет доказана их причастность к государственной допинговой системе.