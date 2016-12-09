В "Динамо" троллят "Шахтер": киевляне спонсируют донецкий клуб, оплачивая счета "Киевэнерго"

9 декабря 2016, 15:16

Работая в "Динамо", я уже долгое время лично спонсирую "Шахтер", заявил Несенюк.

В "Динамо" троллят "Шахтер"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин должен обратиться к владельцу клуба Ринату Ахметову с предложением продать свою долю "Киевэнерго", чтобы не заставлять несколько миллионов киевлян нарушать футбольную этику, спонсируя "Шахтер".

Об этом заявил директор департамента "Динамо" по работе со СМИ Николай Несенюк, сообщает "Трибуна".

Об этом он заявил, комментируя требование "Шахтера" отстранить его от работы за высказывания по отношению к донецкому клубу.

"Статус работника клуба накладывает на меня особую ответственность… все, что я делаю, рассматривается сквозь призму моей принадлежности к "Динамо". Я начал анализировать свое поведение, свои действия и высказывания. Занимался этим до тех пор, пока не выяснил, что, работая в "Динамо", я уже долгое время лично спонсирую "Шахтер". В этом меня убедили оплаченные мной квитанции "Киевэнерго", 72 процентов которого принадлежат компании Рината Ахметова. Причем мои спонсорские взносы в виде уплаты Ахметову за тепло ощутимо выросли, начиная с этой осени", — написал Несенюк.

По его словам, в этом есть очевидный и откровенный конфликт интересов.

"Имею ли я право работать в "Динамо", являясь постоянным спонсором его извечного конкурента? Причем я спонсирую "Шахтер" дважды. Сначала платя счета "Киевэнерго", а затем получая зарплату в "Динамо", налоги с которой идут в бюджет, с которого выплачивают субсидии тем, кто не может оплатить того же "Киевэнерго", — подчеркнул Несенюк.

"После того, как вы любезно обратили мое внимание на проблемы этики в украинском футболе, мне ничего не оставалось, кроме как написать заявление на увольнение из "Динамо" из-за того, что я спонсор "Шахтера". Написав, я понял, что также должны сделать все работники клуба, которые живут в Киеве, платят за тепло и таким образом спонсируют "Шахтер" вместе со всеми его благотворительными инициативами. А увольнять с работы все "Динамо" как-то не получается, хотя многим этого очень бы хотелось", — добавил Несенюк.

Он также попросил генерального директора "Шахтера" Сергея Палкина обратиться к владельцу клуба Ринату Ахметову с предложением продать свою долю "Киевэнерго", чтобы не заставлять несколько миллионов киевлян нарушать футбольную этику, спонсируя "Шахтер".

"А пока вы, уважаемый господин Палкин, будете думать над моим предложением, требую от вас, как спонсор "Шахтера", предоставить мне и еще нескольким миллионам спонсоров публичный отчет о всех расходах "Шахтера", зарплаты футболистов и тренеров, уплаченные с них налоги и тому подобное. Уверен, что и мне, и всем другим спонсорам "Шахтера" будет интересно ознакомиться с этой информацией перед тем как делать очередной спонсорский взнос, то есть оплачивать счета за тепло", — написал Несенюк.

Напомним, ранее сообщалось, что футболисты "Динамо" продолжают троллить телеканал Ахметова.

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Динамо Ахметов Шахтер Киевэнерго Несенюк
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