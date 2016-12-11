В Словении украинские биатлонистки выиграли бронзу на этапе Кубка мира

Сборная Украины заняла третье место в женской эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке.

В состав сборной Украины входят Ирина Варвинец, Юлия Джима, Елена Пидгрушная и Анастасия Меркушина, сообщает Федерация биатлона Украины.

Отмечается, что в течение второго этапа эстафеты Джима вывела сборную Украины с девятого на первое место в эстафете, но Пидргушная удержать лидерство не смогла и завершила свою часть гонки третьей.

Анастасия Меркушина в последнем этапе эстафеты благодаря своей "чистой" стрельбе сохранила для команды третье место.

Таким образом, сборная Украины завоевала свою первую медаль в течение нынешнего Кубка мира.

Победителем эстафеты стала сборная Германии, от которой Украина отстала на 37,7 секунды. Второе место заняла команда Франции.

Напомним, в Италии украинская биатлонистка выиграла спринтерскую гонку.