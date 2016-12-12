Футбольный шантаж в Донецке. Темнокожий форвард "сборной ДНР" требует прибавки к жалованию

Менее недели темнокожий экс-игрок любительского "УСК-Рубин" из Донецка, а ныне нападающий ФК "Оплот Донбасса" Самуэль Агонга Перес, выступавший за "сборную Донецкой народной республики" по футболу, получил "паспорт гражданина ДНР", а спустя день начал шантажировать руководство клуба, требуя увеличить ему зарплату.

Об этом врач из Енакиево Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, уже в пятницу, 9 декабря, Перес потребовал у руководства клуба с января повысить ему гонорар с 400 тысяч рублей в год, до одного миллиона, иначе грозился "уехать"...

"С интересом наблюдаем за развитием событий: во сколько оценит нищее недогосударство одного из своих ключевых футболистов... Учитывая, что "футбольная федерация" ДэНэРэ собралась "выходить на международный уровень" — пацаны должны быть готовы к соответствующим вложениям в "большой спорт"!" — иронизирует медик.

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