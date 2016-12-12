"Золотой мяч" Роналду: четвертый трофей футболиста

Форвард сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду стал лучшим футболистом мира по итогам 2016 года и получив самую престижную индивидуальную награду — "Золотой мяч".

Об этом соощило издание France Football, которое является учредителем трофея, пишет УНИАН.

Футболисту вручили его четвертый в карьере "Золотой мяч".

Ранее он признавался лучшим футболистом мира в 2008, 2013 и 2014 годах. У форварда "Барселоны" Лионеля Месси остается пять "Золотых мячей".

Le vainqueur du Ballon d'Or France Football 2016 : CRISTIANO RONALDO #ballondor pic.twitter.com/IP5J2s7pqk — France Football (@francefootball) 12 грудня 2016 р.

Напомним, что за звание лучшего футболиста мира 2016 боролись 30 игроков.