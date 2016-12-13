Ребров об игре с "Шахтером": не в чем упрекнуть "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров заявил, что после матча 18 тура украинской Премьер-лиги против донецкого "Шахтера" ему не в чем упрекнуть подопечных.

Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции, говорится на сайте столичного клуба.

В то же время специалист подчеркнул, что противостояние можно разделить на две части — до удаления "динамовца" Жуниора Мораеса и после него.

"Во время установки перед игрой говорили ребятам, что 100% будут провокации с обеих сторон, и нам нельзя на них поддаваться. К сожалению, поддались", — отметил наставник.

По его словам, после того, как "Динамо" осталось в меньшинстве, конечно, сложно было играть с такой командой, как "Шахтер". "Мы старались, создавали моменты, и мне не в чем упрекнуть ребят", — добавил Ребров.

Напомним, "Динамо" и Шахтер" сразились 12 декабря в Киеве, матч завершился со счетом 3:4. "Горняки" укрепили свое лидерство в Премьер-лиге и теперь киевляне отстают от команды-конкурента на 13 очков.

Видео: ФК "Динамо" Київ