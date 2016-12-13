Допинговый скандал. Россию лишили чемпионата мира по бобслею

Международная федерация бобслея и скелетона приняла решение перенести чемпионат мира 2017 года из Сочи в другой город.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте организации.

Новое место проведение чемпионата станет известно в ближайшее время.

В федерации отметили, что приняли это решение по нескольким причинам. Спортсмены и тренеры должны участвовать в тех мероприятиях, которые посвящены "спорту, а не обвинениям и дискуссиям — неважно, справедливым или нет", заявили в федерации.

"Федерация бобслея России сделала много для подготовки чемпионата, но нынешний климат сделает почти невозможным оценить усилия оргкомитета или качество трассы "Санки", одной из лучших в мире", — сказано в заявлении.

Напомним, ранее независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщила, что более тысячи российских спортсменов оказались причастны к манипуляциям с допингом.