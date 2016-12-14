Бывший соперник назвал Владимира Кличко очень скучным боксером

Британец, чемпион мира в тяжелой весовой категории по версии WBA, бывший соперник экс-чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко — Дэвид Хэй — заявил, что боксер очень скучный.

Об этом он рассказал в интервью Mirror, комментируя будущий бой между нашим соотечественником и чемпионом мира по версии IBF из Британии Энтони Джошуа, пишет Новое Время.

В то же время собеседник подчеркнул, что для соперника нашего спортсмена противостояние будет легким, поскольку тот "не будет сильно занят".

"Это будет похоже на фехтование, которое длится 12 раундов. Кличко — боксер, который не развлекает публику. Он очень скучный", — отметил боксер.

По его словам, для украинца безопасность в поединке превыше всего. "Джошуа же будет ждать возможности для удара. И когда они не будут друг друга бить, люди начнут свистеть", — считает Хэй.

Напомним, в ноябре 2015-го в Германии Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с британцем Тайсоном Фьюри, проиграл по очкам и потерял титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО, а также IBO.

Бой-реванш несколько раз откладывался, потом западного спортсмена обвинили в употреблении кокаина. Позже соперник украинца отказался от двух завоеванных чемпионских поясов, чтобы заняться "восстановлением".