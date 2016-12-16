Лучший боксер мира. Усик похвалил Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе — украинец Александр Усик — похвалил своего соотечественника, чемпиона мира по той же версии во втором полулегком весе Василия Ломаченко.

Об этом он рассказал в интервью KO Artist Sports, пишет Boxing News.

По словам собеседника, спортсмен является его другом.

"Усик сказал, что считает Ломаченко лучшим боксером мира независимо от весовой категории", — отметили журналисты.

Напомним, в конце ноября в американском Лас-Вегасе был бой между Василием Ломаченко и ямайским спортсменом Николасом Уолтерсом за титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг), украинец завоевал победу техническим нокаутом.

Видео: K.O. Artist Sports