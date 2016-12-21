СМИ назвали возможного соперника Усика

Украинский боксер, чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик может провести бой с россиянином, чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе Муратом Гассиевым.

Об этом пишет РБК-Украины, ссылаясь на данные Boxing911.

Агентство уточнило, что оба спортсмена рассматривают вариант проведения объединительного противостояния в США.

"Если сторонам удастся договориться, бой пройдет 18 марта 2017 года в Нью-Йорке", — говорится в статье.

Напомним, 18 декабря в американском Лос-Анджелесе Александр Усик успешно провел первую защиту титула чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе, нокаутировав южноафриканца Табисо Мчуну в девятом раунде.