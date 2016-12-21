Победитель боя Джошуа — Кличко встретится с кубинским "Кинг Конгом"

Победитель боксерского поединка между чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа и экс-чемпионом мира Владимиром Кличко встретится с кубинцем Луисом Ортисом.

Об этом заявил президент WBA Джилберто Хесус Мендоса, сообщает Sky Sports.

"Джошуа будет драться с Кличко, победитель встретится с Ортисом. Мы приняли решение дать Ортису шанс встретиться с победителем. Я установлю крайний срок, до которого должны будут договориться с Ортисом", — сказал Мендоса.

Напомним, ранее сообщалось, что 29 апреля 2017 года на стадионе "Уэмбли" Энтони Джошуа встретится с Владимиром Кличко.