Отголоски допингового скандала. Россию лишили этапа Кубка мира по конькобежному спорту

Решение было принято в связи с публикацией второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.
В четверг, 22 декабря, совет Международного союза конькобежцев (ISU) решил перенести проведение этапа Кубка мира по конькобежному спорту, запланированного на 10–12 марта 2017 года, из российского Челябинска.
Об этом идет речь в сообщении на сайте ISU.
Отмечается, что новое место проведения соревнований будет объявлено в ближайшее время.
В заявлении отмечается, что решение было принято в связи с публикацией второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.
"Совет ISU пришел к выводу, что в это трудное время и в этих чрезвычайных обстоятельствах благоразумным будет не проводить такое событие в России", – сказано в заявлении.
При этом в сообщении отмечается, что ISU планирует провести этап Кубка мира по конькобежному спорту в течение сезона 2017/2018.
Напомним, 13 декабря Россию лишили чемпионата мира по бобслею.
Кроме того, Норвегия требует лишить Россию соревнований по биатлону.
Также напомним, двумя неделями ранее в МОК продлили санкции против РФ и призвали не проводить в России соревнования по зимним видам спорта.