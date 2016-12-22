Отголоски допингового скандала. Россию лишили этапа Кубка мира по конькобежному спорту

В четверг, 22 декабря, совет Международного союза конькобежцев (ISU) решил перенести проведение этапа Кубка мира по конькобежному спорту, запланированного на 10–12 марта 2017 года, из российского Челябинска.

Об этом идет речь в сообщении на сайте ISU.

Отмечается, что новое место проведения соревнований будет объявлено в ближайшее время.

В заявлении отмечается, что решение было принято в связи с публикацией второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

"Совет ISU пришел к выводу, что в это трудное время и в этих чрезвычайных обстоятельствах благоразумным будет не проводить такое событие в России", – сказано в заявлении.

При этом в сообщении отмечается, что ISU планирует провести этап Кубка мира по конькобежному спорту в течение сезона 2017/2018.

Напомним, 13 декабря Россию лишили чемпионата мира по бобслею.

Кроме того, Норвегия требует лишить Россию соревнований по биатлону.

Также напомним, двумя неделями ранее в МОК продлили санкции против РФ и призвали не проводить в России соревнования по зимним видам спорта.