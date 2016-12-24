Кличко объяснил, почему считает Джошуа своей копией

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко заявил, что бой с Энтони Джошуа станет для него большим испытанием.

Об этом со ссылкой на boxingscene.com сообщает ТСН.

Британец, по словам нашего спортсмена, является его копией.

"Я вижу в Джошуа самого себя. Я абсолютно понимаю кто он такой — невероятно талантливый парень. Он — атлет. Он фактически моя копия. Мы с ним похожи практически во всем, кроме разницы в возрасте. Я постоянно поддерживал его и всегда, с самых первых дней, говорил, что он очень талантлив. Я думаю, что наш поединок будет испытанием для нас обоих. Не только для меня, ведь выйду на ринг против молодого боксера, но также и для Джошуа. У него только 18 боев", — рассказал Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что 29 апреля 2017 года на стадионе "Уэмбли" Энтони Джошуа встретится с Владимиром Кличко.