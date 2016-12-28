Защитник "Динамо" может продолжить карьеру в Турции — СМИ

Стамбульский "Галатасарай" заинтересовался ключевым защитником "Динамо" и сборной Украины Евгением Хачериди.

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на Fotospor.

Сообщается, что "Галатасарай" готовит предложение украинской стороне по поводу трансфера 29-летнего игрока обороны, за который он готов заплатить 1 млн евро.

Относительно небольшая сумма отступных за переход Хачериди объясняется тем, что его контракт с киевским клубом заканчивается в конце следующего года, после чего футболист может сменить команду бесплатно.

Напомним, ранее Хачериди открестился от трансфера в питерский "Зенит".