Улучшились выносливость и реакция. Кличко похвастался, что с возрастом стал боксировать еще лучше

Украинский боксер Владимир Кличко заявил, что с возрастом стал боксировать еще лучше.

Об этом идет речь в сообщении BoxingScene.

"Думаю, что тренеры и боксеры изучали мой стиль, и они знают, что я могу нокаутировать с обеих рук. Я показывал это много раз. У меня богатый арсенал, в том числе и джеб. Все зависит от того, насколько Энтони позволит мне его использовать и какое оружие я выберу. С возрастом я стал быстрее. Улучшились моя выносливость и реакция. До сих пор я наблюдаю прогресс. Я до сих пор говорю команде: "Вы, ребята, лучше скажите мне, когда увидите, что я замедлился, потому что сам я могу этого не почувствовать". Так что это не только мое мнение. Это мнение людей, которые близки ко мне", — сказал Кличко.

Напомним, в ноябре 2015-го в Германии Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с британцем Тайсоном Фьюри, проиграл по очкам и потерял титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО, а также IBO.

Бой-реванш несколько раз откладывался, также западного спортсмена обвинили в употреблении кокаина. Позже соперник украинца отказался от двух завоеванных чемпионских поясов, чтобы заняться "восстановлением".

Потом стало известно, что Владимир Кличко встретится в ринге с Энтони Джошуа. Поединок должен состояться в конце апреля 2017 года в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о будущем противостоянии можно здесь.