Игроки сборных Украины по футболу поздравили украинцев с Новым годом: опубликовано видео

Игроки мужской и женской сборных Украины по футболу поздравили украинцев с Новым годом.

Видео с поздравлениями было выложено на странице Федерации футбола Украины в Youtube.

От мужской сборной своих соотечественников поздравляли полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко и игрок голландского "ПСВ" Александр Зинченко.

От женской сборной эту почетную миссию исполнили Ирина Зварич и Ия Андрущак.

Стит отметить, что в Киеве полным ходом идут приготовления к Новому году. Организаторы гуляний приготовили для киевлян множество сюрпризов.

19 декабря, в центре Киева — на Софийской площади — открыли главную елку Украины.

фото: pravdoruboklon.diary.ru; Видео: Федерация футбола Украины