Андреем Ярмоленко заинтересовался "Наполи" — СМИ

Лидер атаки киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов "Наполи", с которым хорошо знаком по играм в групповом этапе Лиги чемпионов этого сезона.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Неаполитанцы планируют расстаться с вингером Омаром Эль Каддури, на чьи услуги не рассчитывает главный тренер команды Маурицио Сарри. В то же время, наставник рассматривает вариант с приглашением Ярмоленко, за которым лично наблюдал в Лиге чемпионов, когда играл с "Динамо".

Как сообщает источник, украинец мог бы составить достойную конкуренцию на правом фланге атаки 29-летнему испанцу Кальехону. У "Партенопеи" еще есть хавбек Эмануэле Джаккерини, но он никак не может себя проявить.

Правда, не исключено, что камнем преткновения в переходе Ярмоленко может стать его трансферная стоимость. На данный момент Андрей оценивается в 22 млн евро по данным Transfermarkt. Альтернативой динамовцу называется Амато Чичиретти, выступающий за "Бевенетто" в Серии В.

Ярмоленко на протяжении восьми сезонов является основным игроком "Динамо". В текущем сезоне на его счету 4 гола и 1 ассист в 14 матчах УПЛ. По итогам 2016 года Ярмоленко был признан лучшим футболистом страны по версии ФФУ.

Действующий контракт Ярмоленко с "Динамо" рассчитан до лета 2020 года.