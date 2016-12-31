Полузащитник сборной Украины может продолжить карьеру в чемпионате Турции

Выступающий за луганскую "Зарю" полузащитник сборной Украины Александр Караваев, права на которого принадлежат "Шахтеру", зимой может быть арендован турецким "Фенербахче".

Стамбульский клуб намерен взять украинского полузащитника в полугодичную аренду, сообщает ahaber.com.tr.

Аренда Караваева в "Заре" также рассчитана до конца текущего сезона, однако "Фенербахче" будет настаивать на ее досрочном расторжении.

По информации источника, "Фенербахче" начал переговоры по Караваеву после того, как ему не удалось договориться о трансферах Хатема Бен Арфа и Мемфиса Депая.

Отметим, что в первой части сезона Караваев сыграл за Зарю 24 матча во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал пять результативных передач. Также на счету Караваева два матча в составе сборной Украины — против Косово в отборочной игре чемпионата мира-2018 и в товарищеской игре против Сербии.

Напомним, "Бешикташ" уже в январе готов предложить донецкому "Шахтеру" 7 млн евро за бразильского футболиста Тайсона, который отказывается продлевать контракт с "горняками".

Фото: sport.ua.