Панамский чемпион мира готов драться с Ломаченко

Чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе панамец Хесреел Корралес готов к объединительному бою с чемпионом мира по версии WBO в такой же весовой категории украинцем Василием Ломаченко, если "будет интересное предложение".

Об этом на пресс-конференции в Панаме рассказала менеджер первого спортсмена Лесбиа Де Мосс, пишет Boxing News.

По ее словам, команда боксера в 2017 году хочет провести одну-две защиты чемпионского титула.

"Если появится возможность проведения объединительного боя с Василием Ломаченко — мы готовы, но только если будет интересное предложение... Хотим немного более легкого боя после двух тяжелых поединков", — отметила она.

Ранее в американском Лас-Вегасе прошел бой между Василием Ломаченко и ямайским спортсменом Николасом Уолтерсом за титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе, украинец завоевал победу техническим нокаутом.