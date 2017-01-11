"Сталь" расстается с главным тренером-иностранцем

Футбольный клуб "Сталь" из Каменского прекращает сотрудничество с главным тренером команды — нидерландцем Якобом Галлом — по взаимному согласию сторон.

Об этом говорится на сайте ФК.

В клубе также поблагодарили специалиста за проделанную работу.

"Сталь"… желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере", — отметили в команде.

Напомним, Якоб Галл стал главным тренером "Стали" в августе 2016 года. До назначения он несколько месяцев входил в тренерский штаб нидерландца Эрика ван дер Меера, который возглавлял украинский клуб, но подал в отставку.

Фото: fcstal.com