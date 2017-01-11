"Сталь" расстается с главным тренером-иностранцем

Клуб пожела Галлу успехов в дальнейшей тренерской карьере.
Футбольный клуб "Сталь" из Каменского прекращает сотрудничество с главным тренером команды — нидерландцем Якобом Галлом — по взаимному согласию сторон.
Об этом говорится на сайте ФК.
В клубе также поблагодарили специалиста за проделанную работу.
"Сталь"… желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере", — отметили в команде.
Напомним, Якоб Галл стал главным тренером "Стали" в августе 2016 года. До назначения он несколько месяцев входил в тренерский штаб нидерландца Эрика ван дер Меера, который возглавлял украинский клуб, но подал в отставку.
Фото: fcstal.com