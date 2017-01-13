Стало известно, когда брат Фьюри может побороться за титул чемпиона мира

Британский тяжеловес Хьюи Фьюри (двоюродный брат победившего украинца-супертяжа Владимира Кличко Тайсона) является главным кандидатом на бой с чемпионом мира по версии WBO новозеландцем Джозефом Паркером.

Об этом в интервью ESPN рассказал сопромоутер последнего боксера Боб Арум, пишет Boxing News.

По его словам, противостояние может состояться 1 или 8 апреля.

"Мы уже близки к сделке", — утверждает собеседник издания.

Напомним, в ноябре 2015-го в Германии Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с британцем Тайсоном Фьюри, проиграл по очкам и потерял титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО, а также IBO.

Бой-реванш несколько раз откладывался, также западного спортсмена обвинили в употреблении кокаина. Позже соперник украинца отказался от двух завоеванных чемпионских поясов, чтобы заняться "восстановлением".

Потом стало известно, что Кличко встретится в ринге с чемпионом мира по версии IBF из Британии Энтони Джошуа. Поединок должен состояться в конце апреля 2017 года в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о будущем противостоянии можно здесь.

Хьюи Фьюри — непобежденный боксер-профессионал, он обладатель титула чемпиона по версии WBO Inter-Continental (2016 год — нынешнее время ) в тяжелом весе. Его, как и Тайсона, тренирует родной отец — Питер Фьюри.

Фото: @hughiefury