В Германии требуют выгнать российских спортсменов с зимней Олимпиады-2018

Президент Олимпийского комитета Германии Альфонс Хорманн призвал лишить сборную России права на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года, если подтвердятся обвинения в существовании государственной системы сокрытия положительных допинг-проб в стране.

Об этом Хорманн заявил в интервью Welt.

"Должен быть четкий сигнал: так делать нельзя! Если подтвердится, что в стране существовала государственная допинговая система, а Олимпийский комитет России (ОКР) нарушил олимпийскую хартию, тогда, считаю, вся сборная должна пропустить Игры-2018 и, возможно, Игры-2020, над чем МОК должен обстоятельно поработать", — заявил Хорманн.

По его словам, для нарушителей хартии должно быть принято самое суровое наказание.

"Кроме того, в докладе Макларена ОКР нигде не обвиняется в нарушениях, однако я с трудом могу представить, что такая система могла существовать без того, чтобы ОКР не знал о ней или не был к ней причастен", — подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее экс-тренер сборной РФ по биатлону призвал отстранить россиян от Олимпиады-2018.