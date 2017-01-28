Украинка стала триумфатором Открытого чемпионата Австралии по теннису среди юниоров

Украинская теннисистка Марта Костюк стала победительницей Открытого чемпионата Австралии-2017 среди юниоров в Мельбурне.

Об этом сообщает "Укринформ".

В финальном поединке Australian Open 14-летняя киевлянка за 1 час 55 минут обыграла первую ракетку турнира швейцарку Ребеку Масарову — 7:5, 1:6, 6:4.

Марта Костюк третьей среди украинских теннисистов завоевала трофей на юниорских соревнованиях серии Большого Шлема (Grand Slam). В 1991 году победителем Roland Garros стал 17-летний киевлянин Андрей Медведев, а в 2010-м на этом же турнире в столице Франции Париже первенствовала 15-летняя харьковчанка Элина Свитолина.

Напомним, на турнире WTA в Австралии Свитолина обыграла первую ракетку мира.

Фото: btu.org.ua.