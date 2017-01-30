Украинские биатлонисты проигнорировали гимн России на чемпионате Европы, опубликовано видео

Сборная Украины по биатлону на церемонии награждения призеров чемпионата Европы в Польше не стала слушать гимн победителей смешанной эстафеты.

Во время награждения призеров произошел необычный инцидент — украинские биатлонисты в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Александра Жирного и Руслана Ткаленко покинули пьедестал, как только зазвучал гимн России. При этом россияне, почему-то, пошли за ними, пишет Укринформ.

Украинские биатлонисты в эстафете завоевали бронзу, второе и первое места поделили между собой сборные Норвегии и России соответственно.

Такой поворот событий на несколько секунд отнял язык у российского комментатора.

Далее – смотрите в видео с 6 минуты.

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Видео: Biathlon SBB