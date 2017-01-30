Всемирная зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины завоевала первые медали

На 28-й Всемирной зимней Универсиаде-2017, которая стартовала в Алматы (Казахстан), сборная Украины завоевала первые медали.

Об этом сообщает НОК Украины в Facebook.

Украинские спортсмены завоевали серебряную и бронзовую медали в сноубординге. В дисциплине параллельный гигантский слалом Аннамари Данча стала серебряной призеркой, а Александр Белинский завоевал бронзовую медаль.

Данча в финале уступила польской сноубордистке Александре Кроль, проиграв на финише 0.08 секунды. Белинский в полуфинале проиграл россиянину Богдану Богданову, а в бронзовых заездах опередил поляка Михала Новачика. Украинец проиграл первый заезд (+0.54 секунды), до был быстрее во втором (-0.28 секунды).

Фото: НОК Украины.