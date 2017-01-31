Киевское "Динамо" взяло на карандаш четырех игроков тбилисского клуба

Киевское "Динамо" заинтересовалось молодыми игроками тбилисского "Динамо" — 21-летним полузащитником Георгием Папунашвили, арендованным бременским "Вердером", и 24-летним бразильским защитником Рене Сантосом.

Об этом известный украинский тренер, наставник тбилисского клуба Вячеслав Грозный рассказал в интервью изданию "Спорт-экспресс в Украине".

"Был интерес к Папунашвили и центральному защитнику Рене Сантосу. Говорили о том, что их могут взять на сборы. Но агент Рене решил куда-то устроить своего подопечного, и где тот сейчас, я не знаю. Папунашвили же находится на контракте с нами, и, думаю, если киевлянам интересно, они могут видеть его в контрольных матчах, в играх сборной", — говорит тренер.

"На карандаше у киевского "Динамо" находятся наши игроки (18-летний защитник Лука) Лочошвили и (19-летний форвард Бека) Микелтадзе. По возрасту они могут играть за команду U-19. Нам такой интерес приятен. Есть также договоренность о том, что у нас в аренде могут быть молодые игроки из киевского "Динамо". Мы с удовольствием взяли бы футболистов и у "Шахтера", и у "Днепра", — заметил Грозный.

Напомним, по данным СМИ, сербский защитник из Испании может усилить "Динамо".

Фото: Facebook ФК Динамо Тбилиси