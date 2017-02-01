Сербский защитник подписал контракт с киевским "Динамо"

Сербский защитник Александар Пантич подписал контракт с киевским "Динамо".

31 января Пантич досрочно разорвал контракт с "Вильярреалом", что сделало трансфер серба в Киев бесплатным, сообщается на сайте ФК "Динамо".

Пантичу 24 года. Воспитанник футбольной школы клуба "Партизан". Он успел поиграть за молодежные сборные Сербии.

На профессиональном уровне дебютировал в мае 2011 года в составе белградского "Рада". Выступая за "Рад", провел 26 матчей в сербской Суперлиге.

Еще в составе "Рада" дебютировал в еврокубках, в квалификации Лиги Европы 2011/2012, сыграл 3 матча.

Пантич примет участие во втором тренировочном сборе "Динамо" в Испании.

Напомним, ранее сообщалось, что киевское "Динамо" заинтересовалось молодыми игроками тбилисского "Динамо" — 21-летним полузащитником Георгием Папунашвили, арендованным бременским "Вердером", и 24-летним бразильским защитником Рене Сантосом.