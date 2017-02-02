Украинская легкоатлетка выиграла "золото" на этапе IAAF World Indoor Tour

Украинская спортсменка Олеся Повх выиграла "золото" на втором этапе легкоатлетической серии IAAF World Indoor Tour, который проходит в немецком Дюссельдорфе.

В финальном забеге на 60 метров наша бегунья финишировала первой, показав время в 7,16 секунд, сообщает xsport.ua.

Повх опередила победительницу чемпионата мира в помещении в беге на эту же дистанцию Барбару Пьере (+0,01) и бронзового призера Игр в Рио-де-Жанейро в эстафете 4х100 м Ашу Филип (+0,02).

Стоит отметим, что результат украинки стал лучшим в нынешнем сезоне на дистанции 60 метров.

В секторе для тройного прыжка соревновалась еще одна украинка — Ольга Саладуха. Лучшей для нее стала заключительная, шестая попытка. С результатом 13,87 метра она попала в топ-5, а победу одержала португальская легкоатлетка Патрисия Мамона (14,11 м).

Напомним, украинка Юлия Джима завоевала золото на чемпионате Европы по биатлону в спринте.

фото: xsport.ua;Видео: Athletics World