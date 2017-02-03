Дядя Фьюри назвал условие, при котором бой Владимир Кличко — Джошуа будет невероятным

Дядя и тренер британского супертяжа Тайсона Фьюри — Питер — считает, что если экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко будет "на взводе", то его бой с чемпионом мира по версии IBF-тяжеловеса из Британии Энтони Джошуа станет невероятным.

Об этом наставник боксера, который победил нашего соотечественника, рассказал в интервью Sky Sports, пишет Boxing News.

В то же время он выразил мнение, что для западного спортсмена поединок будет серьезным испытанием.

"… если он его пройдет, он заслужит максимум уважения. Если Кличко будет голоден, на взводе, если он действительно хочет вернуть себе все пояса, то это будет невероятный бой", — отметил собеседник.

При этом тренер отдает "небольшое преимущество Кличко из-за его опыта, но есть вопросы насчет его мотивации". "Все зависит от того, какого Кличко мы видим в этом бою, но если это будет 100-процентная его версия, то у Джошуа будут проблемы", — добавил Питер Фьюри.

Напомним, Владимир Кличко встретится в ринге с Энтони Джошуа 29 апреля в Лондоне (столица Британии) на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о будущем противостоянии можно здесь.