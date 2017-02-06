Владимир Кличко доволен, что бой пройдет на родине Джошуа

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко считает, что бой на родине будет давить на его соперника — чемпиона мира по версии IBF-тяжеловеса из Британии Энтони Джошуа.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные BoxingScene.

По словам нашего соотечественника, ему нравится выступать не дома.

"Большинство зрителей на стадионе будут болеть за Энтони... Бой на родине будет давить на него, это мне на руку", — отметил спортсмен.

Напомним, Владимир Кличко встретится на ринге с Энтони Джошуа 29 апреля в Лондоне (столица Британии) на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о будущем противостоянии можно здесь.